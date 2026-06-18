Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen El İşi Sergisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sergide Gaziköy, Yiğitler, Vadili, Akdoğan, Beyarmudu, Paşaköy ve İncirli Yaşam Boyu Eğitim Kurslarında yıl boyunca hazırlanan el emeği eserler yer aldı.

Kursiyerlerin uzun süren emeklerini yansıtan eserleri yerinde inceleyen Erhürman çifti, sergi alanındaki masaları ve stantları tek tek ziyaret etti.

Öte yandan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı’nda bölge halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Halkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışmaları ve temaslarıyla ilgili yurttaşları bilgilendirdi.