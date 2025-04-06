CTP’nin 29’uncu Olağan Kurultayı’nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı onaylanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yolun birlikte, her gün daha da çoğalarak, safları sıklaştırarak halkla birlikte yürüneceğini söyledi.

Kurultayda konuşan Erhürman, makam, mevki, saray değil, Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs Türk halkının evi olacağını ifade etti.

Erhürman, çocukların isterlerse dönebilecekleri bir memleket yaratacaklarını vurguladı, “Rum lider hazırlıklı olsun. Kıbrıs Türk halkının iradesi ve çözüm geliyor.” diye konuştu.

Yönetmenin, sorun çözmenin ciddiyet, bilgi, çalışma ve kadro istediğini söyleyen Erhürman, “Bu halka reva gördüğünüz mutsuzluğu, güvensizliği, umutsuzluğu, huzursuzluğu, yokluğu, yoksulluğu reddediyoruz. İrademizle hak ettiğimizi söke söke alacak, değişimi getireceğiz.” dedi.

Kendisine büyük bir görev ve sorumluluk verildiğini, bu sorumluluğun tek başına taşınamayacağını, bu görevleri bir kişinin yerine getiremeyeceğini ifade eden Erhürman, yol arkadaşlığının değerli olduğunu vurguladı.

“Bu halka ‘kader’ diye biçilen kötü elbiseyi çıkarmak, yırtmak için yola çıktıklarını, bu kaderi halkla beraber çatır çatır değiştireceklerini” kaydeden Erhürman, “Bu ülkenin nefes alması lazım. Halkın özgüvenini arkamıza alacağız, halkla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

1970’den beri var olan iradeyi, hedefi, en zor koşullarda yüreklerde sıcak tutulan umudu teyit etmek ve ileriye taşımak için bugün bir arada olduklarını da vurgulayan Tufan Erhürman, halkın fena halde yorulduğunu söyledi.

Kimliğinin, kültürünün üzerine yürünen Kıbrıs Türk halkını değiştirip dönüştürmeye çalıştıklarını savunan Erhürman, her halkı birleştiren bir unsur olduğunu, Kıbrıs Türk halkını birleştiren unsurun da çocuklar, gençler olduğunu ifade etti.

-“Halkı en çok yoran göç”

Bu halkı en çok yoranın, boğazını düğümleyenin göç olduğunu belirten Tufan Erhürman, “Bu memleketin güzelliklerini, umudu da mutluluğu da görüyoruz. O ışık buradan tüm memlekete yayılacak.” dedi.

Halkın sadece yorgun değil öfkeli de olduğunu belirten Erhürman, özellikle 60 yaş üzerinde olan insanların kendilerine ‘Biz çocuklarımız bunu yaşasın, birileri bize ‘beğenmiyorsanız gidin’ desin diye mi mücadele ettik?’ diye sorduğunu söyledi.

Kimsenin bir yere gitmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olduğunu, var olmaya devam edeceğini vurgulayan Erhürman, anketlere işret ederek halkın kararını vererek “değişim” dediğini savundu.

-Çocukların dönebileceği bir memleket…

Hiçbir zaman “Toprak’ın babası” olmaktan daha önemli bir unvanı olmadığını da ifade eden Erhürman, bu toprakların geleceğinden, çocuklarından, gençlerinden asla vazgeçmeyeceğini, çocukların isterlerse dönebileceği bir memleket yaratacaklarını söyledi.

Kıbrıs konusunda da konuşan Erhürman, halkın yüzde 80’inin çözüm istediğini, çözüm iradesini ortaya koyduğunu; çözümün doğru zeminde diyalogla, dünyaya kapanarak değil diplomasiyle geleceğini vurguladı.

-“Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesiyle gelecek”

Erhürman, “Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesiyle gelecek. Kıbrıs’ta çözüm olacaksa bu iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacak” dedi.

Federasyonla ilgili “Bu çözüm bizi asimile eder, azınlığa düşürür” açıklamaları yapıldığını ifade ederek eleştiren Tufan Erhürman, Rum liderin kuzeyde ve güneyde yaşayanlar için yalnız başına karar verme konusunda yetkili olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı olması halinde Rum liderle bol bol kahve içip yemek yiyeceğini de söyleyen Erhürman, önceliğin geçiş kapıları açmak olacağını, karma evliliklerden doğanların hakları, doğrudan ticaret tüzüğünü ve daha birçok konuyu konuşacaklarını belirtti.

Erhürman, “Rum lider hazırlıklı olsun. Kıbrıs Türk halkının iradesi ve çözüm geliyor.” dedi.