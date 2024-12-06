Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2025’in Kıbrıs sorununda hareketli geçeceğini söyleyerek, “Barış ve çözüm, sürdürülebilirlik için zorunludur.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Mevcut tezlerin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Çözümü bulmazsak, barışın sürekli olarak tehdit altında olacağı bir adada yaşamak zorunda kalacağız son gelişmelerle ortaya çıktı” dedi.

Bölgede “taşların yerinden oynadığını” söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili diplomasinin de devam ettiğini kaydetti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kanal Sim’de Meyil Adakul’un konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan, hükümeti eleştirerek, “Mevcut yapının hükümet olma iddiasını dahi yitirdiğini" savundu, depremden ekonomik krizlere kadar birçok konuda somut adımlar atılmadığını ileri sürdü.

-“Deprem bölgesindeyiz ama hazırlık yok”

Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, hükümetin bu konuda hazırlık yapmadığını savundu.

Yerbilimleri Mühendisleri Odası’nın uyarılarına rağmen herhangi bir uzmanlık çalışması yapılmadığını ileri süren Erhürman, “Biz hala hazırlıksızız. Toplumda endişe büyük, ancak hükümetten hiçbir açıklama yok” dedi.

Erhürman, hayat pahalılığı oranlarının açıklanmasına rağmen kamuoyunda bunun “inandırıcı bulunmadığını” söyledi.

Ekonomide “plansızlık ve öngörüsüzlüğün hakim olduğunu” savunan Erhürman, “Ekonomi yönetilmiyor. Elektrikteki yanlış politikalar, hayat pahalılığı ve asgari ücret artışlarının ardından her defasında fiyatların yükselmesine neden oldu. Güneyden kuzeye geçişlerde azalma var, çünkü ekonomi güneye kaydı” diye konuştu.

-“Tarımda plansızlık ve verimli arazilerin yok edilmesi”

Tarım politikalarının eksikliğine de dikkat çeken Erhürman, nüfusun bilinmemesi ve plansızlık nedeniyle üretimin dahi yönetilemediğini belirtti.

“Bu ülke bir zamanlar patates ihraç ediyordu, şimdi ne kadar üreteceğimizi bile bilemiyoruz” diyen Erhürman, patates ithal edildiğini anımsattı.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk konusuna da değinen Erhürman, bu sorunun başka kapıların açılmasıyla çözülebileceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle daha da önem kazandığını belirten Erhürman, 2025’in kritik bir yıl olacağını kaydetti.

Erhürman, mevcut hükümetin toplumun sorunlarına “çözüm üretemediğini” savunarak, erken seçime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Erhürman, “Bu zihniyetten kurtulmadan, bir şeylerin değişmesi mümkün değil. Erken seçim bir olgu olarak önümüzde duruyor, sadece tarih bekleniyor” dedi.