Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “20 Ekim'den sonra hiç kimse bir siyasetçinin paylaşımına ya da fotoğrafına "like" attı diye Cumhurbaşkanlığı'ndan aranıp sorgulanmayacak” dedi ve Cumhurbaşkanlığının tarafsız olacağının altını çizdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Şirinevler, Pınarbaşı, Dağyolu ve Göçeri köylerini ziyaret eden Erhürman’a ziyaretlerinde CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak; insanların özgürlüklerinin bekçisi olan bir Cumhurbaşkanlığı olacak, ‘likeların’ değil” dedi.

-“Dünyaya duyuracak derdimiz varsa, bunu yapabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığıdır”

Köy ziyaretlerinde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğimize göre, Cumhurbaşkanlığı makamına ne anlam yüklediğimizi ne beklediğimizi sormamız lâzım. ‘Cumhurbaşkanı dediğin tören paşasıdır’ diyenler bile çıkıyor. Bizim baktığımız pencereden Cumhurbaşkanlığı tören paşalığı değildir.” dedi.

“KKTC Devleti maalesef Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Başbakanları, bakanları gibi temsilcileri uluslararası alanlarda muhatap kabul edilmiyor. KKTC Cumhurbaşkanı aynı zamanda toplum lideridir. Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla BM çerçevesinde Hristodulidis ile masada eşit konumdadır. Bu sıfatla da herkesle görüşme hakkına sahiptir. Bizim dünyaya duyuracak bir derdimiz varsa, bu işleri yapabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır.” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının esas kıymetinin de kendileri için bunlar olduğuna vurgu yaptı. Tufan Erhürman, geçmiş bütün Cumhurbaşkanları döneminde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik müzakereler yürütüldüğünün altını çizdi ve “Sayın Tatar döneminde bir tek müzakere masası dahi kurulmadı." dedi.

-“Geriye gidiş hepimizi mutsuz ediyor”

Beş senenin tamamen müzakeresiz geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Dört Cumhurbaşkanımız döneminde de yeni kapılar açıldı; ilk defa son beş yılda tek bir kapı dahi açılmadı. Bırakın kapı açılmasını, var olan Metehan Kapısı insanlar için işkenceye döndü.” diye konuştu.

“Çözümün olacağı güne kadar bir Kıbrıslı Rum çocuk hangi hakka sahipse, benim çocuklarım da o haklara sahip olacak.” diyen Erhürman, beş senede on sene kaybedildiğini söyledi. Tufan Erhürman, “Okullarda, sınıflarda anadili Türkçe olmayan çocukların sayısı, Türkçe olanları geçti. Memleket öyle bir noktaya geldi ki, aramızda Türkiye’ye gidemeyenler var, Güney'e geçemeyenler var, dünyanın hiçbir yerine gidemeyenler de var. Bütün bu “politikaların” bizi getirdiği nokta budur. Geriye gidiş hepimizi mutsuz ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Şu iddiayla yola çıkıyorum: Evet, CTP’nin adayıyım ama ben 19 Ekim’den sonra parti ayrımı yapmam. Anayasa bana tarafsızlık görevi veriyor. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak; insanların özgürlüklerinin bekçisi olan bir Cumhurbaşkanlığı olacak, ‘likeların’ değil.” diye ekledi.