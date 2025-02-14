Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’la Girne Belediyesi’nin çalışmalarını inceledi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci ve Fazilet Özdenefe de yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi verdi.

Bellapais alt yapı ve meydan düzenlemeleri, Girne/Lefkoşa Bağlantı Yolu, Girne Batı ve Doğu Doğa Parkı, Girne Evi çalışmaları yerinde incelendi; Kordonboyu, Bandabuliya ve Doğanköy’de tamamlanan alt yapı ve yol çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı. Erhürman, Girne’deki muhtarlarla da bir araya geldi.