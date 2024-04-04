Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işin nüfus planlaması olduğuna dikkat çekti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret eterek, okul müdürü Rağıp Öztüccar ve öğretmenlerle bir araya geldi. Erhürman’a, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Filiz Besim, Sami Özuslu ve CTP Gönyeli Örgüt Başkanı Hülya Akbil eşlik etti. Öğretmenlerden, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi alan Erhürman, eğitime ilişkin önerilerini de paylaştı.

-“Yoksulluktan, yolsuzluktan başka bir şeyi konuşamaz hale geldik”

Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Memlekette, konuşmak zorunda bırakıldığımız konularla gerçekten konuşmamız gereken konular arasında makas açılmaya başladı.” dedi.

Okullarda çocuklara vermek istenilen eğitimle verilen eğitim arasında da makas olduğuna dikkat çeken Erhürman, sağlık hizmetlerinde maalesef arzu edilen noktada olunmadığını kaydetti.

Trafik keşmekeşinin de devam ettiğini söyleyen Erhürman, üç ay içerisinde 14 insanın trafikte kaybedildiğini belirtti.

“Aslında odaklanmamız gereken konular bunlar. Ama memleketteki yoksulluktan, yolsuzluktan, çocuklarımızın göç etme niyetinden başka bir şeyi konuşamaz hale geldik.” diyen Erhürman, ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısının her bölgedeki okullarda arttığını ifade etti.

Nüfus planlamasının önemine işaret eden Erhürman, “Göreve geldiğimizde ilk iş nüfus planlaması…” diye konuştu.