Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın şu anda Genel Sekreter adına yürüttüğü çalışmanın sadece Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili değil işin esasına dair de bir çaba olduğunu söyledi, “Ama bu çaba nereye taşır süreci bunu konuşmak için çok erken” dedi.

Erhürman, Holguin’le bugünkü görüşmesini “Samimi, yararlı ve verimli” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BRT’de yayınlanan “Siyaset Noktası” programında, gazeteciler Aziz Karaaziz ve Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın liderlerle bugün yaptığı görüşmeler konusunda, “Bugün esas gündem neydi?” sorusuna karşılık Erhürman, uzun süreden beri beklenen bir sürecin ön hazırlıklarının gündeme geldiğini kaydetti ve şunları dile getirdi:

“Beklenen haziran sonu, temmuz başı gibi yeni inisiyatifin nüvelerini vermesiydi. Bugün de o yeni inisiyatifle ilgili hazırlık çalışmaları konusunda geldi Sayın Maria Angela Holguin Cuellar.”

Üç aşamalı bir süreç tasarladıklarını hatırlatan Erhürman, bunları; önce Güven Yaratıcı Önlemler konusunda Lefkoşa’da anlamlı gelişmelerin sağlanması, daha sonra dört maddelik metodolojiyi içerecek şekilde oyun başlamadan önce oyunun kurallarının belirlenmesi ve üçüncü aşamada da kapsamlı müzakerelere geçilmesi olarak sıraladı.

Birinci ve ikinci aşama ile ilgili Holguin ile görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Erhürman, “Kendilerinin bir ön hazırlıkları var, Sayın Guterres ile birlikte yürüttükleri bir çaba bu. Dolayısıyla bugün bu ön hazırlıklara ilişkin ilk verileri bizimle paylaşma olanağı buldu” dedi.

Cumartesi günü liderlerle bir tur daha toplantılar olacağını kaydeden Erhürman, “Dolayısıyla bugünkü görüşme sadece Güven Yaratıcı Önlemler konusunda değil işin esasına dair kendilerinin çizmeye çalıştığı yol haritasıyla veya belirlemeye çalıştıkları inisiyatifle ilgili içeriğe dair konuların da görüşüldüğü bir toplantıydı” diye konuştu.

-“5+1’in anlamlı sonuç vermesini istiyoruz”

5+1’in anlamlı sonuç vermesini istediklerini vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu anlamlı sonuçlar ön çalışmalarla netleştirilir. Ön çalışmalar haziran sonunu işaret ederse temmuz ortasını işaret ederse o da olur. Ama ağustosa kadar o anlamlı çalışmalar yetişmezse eylüle de sarkabilir. Yani kesin bir tarih vermek şu an gerçekten mümkün değil. Oraya gerçekten hazır olunup da gidilmesi gerekiyor ki orada anlamlı bir sonuçla çıkılabilsin.”

-“Bugünkü görüşme samimi, yararlı ve verimliydi”

Holguin’in şu anda BM Genel Sekreteri adına yürüttüğü çalışmanın sadece Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili değil işin esasına dair de bir çaba olduğunu ifade eden Erhürman, “Ama bu çaba nereye taşır süreci bunu konuşmak için çok erken” dedi.

Holguin’le bugünkü görüşmesinde soru sormayı ve dinlemeyi tercih ettiğini dile getiren Erhürman, bugünkü görüşmeyi “Samimi, yararlı ve verimli” olarak nitelendirdi.

Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin soruya karşılık Erhürman, “Bu süreç içerisinde hiçbir şey olmadı değil elbette… Ama benim açımdan henüz arzu edilen noktaya ulaşmadı. Umarım bütün süreç arzu ettiğimiz gibi gider temmuz sonu ağustos başı bir 5+1’in gerçekleşmesini anlamlı kılacak kadar bir ön hazırlık ortaya çıkar” dedi.

Başka bir soruya karşılık Erhürman, şu anda liderler arasında planlanmış baş başa bir görüşme olmadığını ancak planlanabileceğini söyledi.

-“Bu adayla ilgili bazı konularda birlikte karar vermemiz kaçınılmazdır”

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgede kalıcı istikrarın, barışın ve tüm tarafların kazanmasının yegane yolu olduğunu belirtti. Meselenin en yaşayabilir çözümü üretmek olduğunu ifade eden Erhürman, bu adayla ilgili bazı konularda birlikte karar verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, güvenlik, enerji ve hidrokarbon başlıklarını buna örnek gösterdi.

-“Ben birine gol atmak kaygısıyla davranmadığım gibi birinden gol yemek gibi bir endişem de yok”

Cumhurbaşkanlığı’nın iç meselelere yönelik tutumuyla ilgili soruya da yanıt veren Erhürman şöyle konuştu:

“Bir ara birileri bir laf etmiş Meclis’te gol atmak falan, ‘Cumhurbaşkanından gol yemeyiz’. Çok olgunlaşmamış, bana göre siyasi olgunluğa uygun olmayan şeyler bunlar. Çünkü ben birine gol atmak kaygısıyla davranmadığım gibi birinden gol yemek gibi bir endişem de yok. Siyasette golü ya toplum yer ya da siz yersiniz siyasetçi olarak, üçüncü bir yolu yoktur. Bazen topluma gol attığınızı sandığınızda siz gol yersiniz onu bilemem.”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın son daire müdürlüklerine yönelik atamaları hakkındaki bir soruya karşılık Erhürman, “Benim değerlendirme kriterlerim arasında ‘seçim ataması mı değil mi’ diye bir kriter yok. Benim böyle bir şeye karışma hakkım yok. Cumhurbaşkanlığı’nın iç siyasetle ilgili faaliyetlerini aşkın bir noktaya taşırsanız o tehlikeli bir şeydir. Benim açımdan önemli olan bir hukuka aykırı olmayacak, bir de dairenin özelliklerine uygun olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Eski Eserler Dairesi’ne yıllardan sonra dairenin içinden gelen bir arkeoloğun atanmış olmasını ise sevinçle karşıladığını belirtti.