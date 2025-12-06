Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından düzenlenen III. Sektörel Vergi Ödülleri gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesi sevgi ve saygıyla kucakladığını ifade ederek, adil olmayan bir rekabet ortamının varlığına ve bunun yanı sıra izolasyonlara vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bürokraside arzu etmediğimiz bir belirsizlik yaşanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra yaşanan engellemeler, iş insanlarının baş edemeyeceği bir noktaya ulaştı" dedi.

Bu anlamlı gecede ödül alacak iş insanlarını “sihirbaz” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkedeki bu koşullar altında üretmek, kurumsallaşmak, var olmak ve ayakta kalıp devam etmek adına gösterilen çabanın önünde saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle kadın iş insanlarının, bu koşullar altında daha fazla zorlukla mücadele ettiklerine işaret ederek, ayakta olmayı başardıkları için tüm kadın iş insanlarını yürekten kutladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Saydığım zor koşullar altında bu ülkenin iş insanları bugün bu noktaya gelebildilerse, bu zorlukların azaltıldığı, önlerinin açıldığı bir ortamda neler yapabileceklerini hayal etmek bile beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor ve bu ülkenin iş insanlarının dinamizmine yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, içinde bulunulan olumsuz durumlardan dolayı hep birlikte yeni bir dönemi başlatacaklarını vurgulayarak, bunun geçmişte verilen varoluş mücadelesine olan borçları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Yeni bir dönemi başlatacağız, bunu hep birlikte yapacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Bu ülkenin bunun için kaynağı da vardır, insan gücü de vardır, potansiyeli de vardır. Buna yürekten inanıyorum. 'Biz' olarak konuşmamın nedeni tesadüf değildir. Bu işi sadece siyasetle uğraşanlar yapamaz, bu işi ya hep birlikte yaparız ya da hiçbirimiz yapamayız. Yapamamak gibi bir hakkımız da yok" şeklinde konuştu.

-“Ülkeyi bugüne kadar ayakta tutan bu kurumları korumak ve onları yaşatmakla yükümlüyüz”

Geçmişten günümüze kendini geliştirerek bu yolda ilerleyen kurumların varlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkeyi bugüne kadar ayakta tutan bu kurumları korumak ve onları yaşatmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Yürünecek yolda birlikte adım atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, bu uğurda ödenecek bedeller olduğunu, zorluklarla karşılaşılacağını ancak bu işin başka bir yolu olmadığını dile getirdi.

İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, bunu değiştirme ve yeni dönemi başlatmanın öneminin altını çizdi.

-“Daha düşük vergi oranı, daha çok vergi geliridir"

"Daha düşük vergi oranı, daha çok vergi geliridir" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun yanı sıra haksız rekabetin önlenmesinin, kurumlara sahip çıkılması, hayat pahalılığını hepimizin sorunu olarak benimseyip hep birlikte çözüm üretmenin, gelir kaynaklarının artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Çok daha zor koşullarda ayakta kalmayı, var olmayı başardık, bu dönemde de hep birlikte çalışacağız ve varlığımızı daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. Bu sayede çocuklarımıza ve sonraki nesillere çok daha güzel bir ülke bırakma sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.