Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı Ankara'da yaptığı temaslarının ardından, "yeni açılımlar sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini" söyledi.

MOK'dan verilen bilgiye göre, MOK Başkanı Kamalı Ankara'da KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile görüştü, Büyükelçiliğin eğitim ve kültür ataşelerinin de yer aldığı görüşmede, Büyükelçi Korukoğlu’na ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

Heyet Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nı da ziyaret etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan'la yapılan görüşmede, MOK Başkanı, Büyükelçi Demirer’e ziyaret anısına plaket sundu.

MOK Başkanı Kamalı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde de temaslarda bulundu. Kamalı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve ekibiyle görüştü. Toplantının sonunda Uysal’a anı plaketi takdim edildi.

MOK Başkanı Orçun Kamalı, spor alanında ortak çalışma zemini oluşturma ve yeni açılımlar sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, henüz yapılacak çok işin bulunduğunu belirtti, kendisini kabul eden tüm yetkililere ve KKTC Ankara Büyükelçiliği'ne teşekkür etti.