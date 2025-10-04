Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Karaağaç ve Bahçeli köylerini ziyaret etti, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan Tufan Erhürman, “Ne toprağımdan ne de bu memleketin çocuklarından vazgeçerim. Hep birlikte yürüyecek hep birlikte kazacağız” ifadelerini kullandı.

-“Hiç kimse bu halkı müzakere olsun diye müzakere yürütülen masalara hapsedemeyecek”

Erhürman, “Memleketin her konusunda atak politika uygulayacakmış. ‘İçeride görevi yoktur, Cumhurbaşkanının görevi değildir.’ derlerdi; demek ki varmış. Beş sene geçti. Kim kimin elini bağladı da atak politika uygulanmadı?” diye sordu.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik temelinde çözüm iradesini dünyaya taşıyacaklarının altını çizen Erhürman, “Hiç kimse, hiçbir uluslararası kuruluş, bu adada çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş bu halkın bu iradesini ve siyasi eşitliğini yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek, bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, daha önce olduğu gibi bundan sonra da masadan kaçan taraf olmayacağını belirten Erhürman, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeş ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde çözüm için müzakereye hazır olacak.” dedi.

“Ama bilinecek ki hiç kimse bu halkı müzakere olsun diye müzakere yürütülen masalara hapsedemeyecek. Çözümü gerçekten isteyen varsa, bu halkla eşit olduğunu bilecek ve çözüm için müzakere masasına gelecek.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını kaydetti. Tufan Erhürman, “Çözümü gerçekten istemeyip de istermiş gibi görünmeye çalışan varsa, o zaman o da, buralarda arkasına saklanacağı birini bulamayacağını bilecek.” diye ekledi.