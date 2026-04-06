Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Anadolu Ajansı’nın (AA) 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e gönderdiği kutlama mesajında “Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye hem de Dünya haberlerine ulaşmasında ana kaynak olan Anadolu Ajansı’nın 106’ncı kuruluş yıldönümünü kutlarız” ifadesini kullandı.

Gürdallı, Türkiye’nin resmi haber ajansı AA ile KKTC’nin resmi haber ajansı TAK’ın, halklarının varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu ve bu kardeş kurumların hem halkı bilgilendirmek, hem de ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı’nın 6 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk’ün genelgesiyle kurulduğunu hatırlatan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, AA’nın bu anlamada Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızası olduğunu kaydetti.

106’ncı yaşını kutlayan Anadolu Ajansı’nın bugünün hızla değişen medya dünyasındaki gelişmelere de öncülük ettiğini söyleyen Gürdallı, AA'nın köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer aldığını vurguladı.

Gürdallı, AA ile TAK arasında yıllardır devam eden işbirliğinin gelişerek süreceğini de belirtti.