Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Operasyonlarından

Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve beraberindeki heyeti kabul etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Görüşmede son gelişmeler ve güncel konular ele alındı.