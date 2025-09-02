CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör devlet olduğunu vurgulayarak, "Müzakere süreçleri her zaman Türkiye Cumhuriyeti'yle paralel yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, özel yayın ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs sorununa yönelik görüşleriyle konuşmasına başlayan Tufan Erhürman, “Dört cumhurbaşkanımızın hiçbiri Türkiye ile istişare etmeksizin bir müzakere yürütmedi. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet. Türkiye Cumhuriyeti’yle paralel yürüdü her zaman müzakere süreçleri, bundan sonra da böyle yürüyecektir” dedi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz. Güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve enerji başlıklarında tüm Kıbrıs adına Sn. Hristodulidis söz sahibi oluyor. Bizim hiçbir dahlimiz yoktur. Biz, egemenlikteki payımızı kararlılıkla almaktan yanayız” açıklamasını yaptı.

"YAKINLAŞMALAR ÖNCE TEYİT EDİLECEK"

Erhürman, müzakerelerin yakınlaşmaların sağlandığı yerden başlayacağını vurgulayarak, "Kırmızılar var, maviler var ve siyahlar var. Siyahlar üzerinde uzlaşılanlar. Siyahlar siyahtır. Kırmızılar ve mavileri konuşacağız. Yakınlaşmalar teyit edilecek. Yakınlaşmalar önce teyit edilecek. Mesela mülkiyet bunlardan biridir, vatandaşlık meselesi bunlardan biridir. Bunları teyit edelim, anlaşmadığımız noktalara geçelim. Ben çözüm istediğim için bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının motivasyonunun nerede olduğunu Rum Lider Nikos Hristodulidis'in anlatacağını kaydetti, masadan kalkmaları durumunda uluslararası camianın bunu görmesi gerektiğini ifade etti.

“TARAFSIZLIK İLKEMLE BAĞDAŞMAZ”

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından erken seçimin gündeme geleceği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise, “19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanı’yım. Bu nedenle seçimden sonra genel erken seçim tartışmalarını doğru bulmam. Böyle bir tutum benim tarafsızlık ilkemle de bağdaşmaz” şeklinde yanıt verdi.

“ANAYASA’NIN CUMHURBAŞKANI’NA VERDİĞİ GÖREVLERİ BİLİYORUM”

Bazı çevrelerce yapılan eleştirilere de yanıt veren Erhürman, “Bir hukukçu olarak Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği görevleri biliyorum. Örneğin, Yeşil Hat Ticareti üzerinden ihracatta çıkan engelleri aşabilecek olan makam Cumhurbaşkanı’dır. Doğru Ticaret Tüzüğü’nü de doğrudan uçuşu da görüşecek olan Cumhurbaşkanı’dır” dedi.

"DÜRÜST BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 'neden bağımsız aday olmadığı' yönündeki soruya yanıt vererek, "Bu soru bana 2020'de de soruldu, şimdi de soruluyor. O zaman da cevabım aynıydı. 2020'de 4 yıldır CTP'nin genel başkanıydım, 2025'de 9 yıldır genel başkanıyım. 9 yıldır genel başkanken bağımsız aday olarak seçime girmeyi dürüst bir davranış olarak görmedim. Bu seçmene karşı bana göre dürüst bir davranış değil" diye konuştu.

İKİ AYRI MASA: BİRİ GÖRÜŞME, DİĞERİ MÜZAKERE

Tufan Erhürman, iki ayrı masanın kurulacağını dile getirerek, "Birine görüşme masası, diğerine müzakere masası diyorum. Dört BM sözü, müzakere masasına oturmak için geçerlidir. Müzakere masası daha birinci günden olması gerekir. Ben çok da kahve içeceğim çok da yemek yiyeceğim. Ben Sn. Hristodulidis'in samimiyetinden emin değilim, umarım samimidir" dedi.

“SEN, BU ÇOCUKLARIN HAYATINI ÇALIYORSUN”

Karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği verilmemesine de işaret eden Erhürman, görüşme masasında bunun da gündeme geleceğini söyledi:

“Karma evlilikten doğan çocuklarımızın elinden alınan, Avrupa Birliği vatandaşlığıdır. Ankara'da mi nikâh kıydılar, Kıbrıs'ta mi; çocuk nerede doğdu, sana ne kardeşim? Bu, keyfiliktir ve açık bir insan hakları ihlalidir ama hiç dile getirilmedi. Sen, bu çocukların hayatını çalıyorsun.”

“BOŞU BOŞUNA SU HARCIYORLAR”

Erhürman, sosyal medyadaki “trollere” yönelik açıklama yaparak, “Bazı bitkiler vardır ya bu iklimde yetişmez. Bu troll hikayesi de böyle bir bitki. Bu topraklara yabancı. O suyu boşuna oralara harcama, başka yerlere harca. Bu topraklarda insanlar birbirlerini tanıyor. Birileri beni Türkiye düşmanı olarak tanımlarsa, bunun böyle olmadığını insanlarımız biliyor. Boşu boşuna su harcıyorlar” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YUNANİSTAN, KIBRISLI TÜRKLER VE KIBRISLI RUMLAR DENKLEMİ DOĞRU KURULMALI”

Tufan Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Benim bir iddiam var; bu bölgede Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında etkili bir iş birliği ve istikrar sağlanamazsa, bu bölgede gerçek anlamda barış ve istikrarı sağlamak kolay değil. Bu bölgede gerçekten istikrar isteniyorsa, enerjinin güvenliği isteniyorsa, bu bölgeden çıkan enerji kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması isteniyorsa, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar denkleminin doğru kurulması gerekiyor. Ben bunun bütün büyük güçler tarafından fark edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz burada Türkiye ile birlikte bir aktörüz. Bu kurulacak olan denklemde Türkiye ile istişare halinde yürütülmesi gerekiyor. Türkiye’yle doğru bir şekilde yürütmemiş olsaydık Taşınmaz Mal Komisyonu hiçbir şekilde etkili iç hukuk yolu haline gelmeyecekti. Bu gerçekliktir. Hoşlanan olabilir, olmayabilir."

“SAYIN TATAR’IN DA BURADA OLMASI LAZIMDI”

Erhürman, Ersin Tatar’ın özel yayına katılmamasına da dikkat çekerek, “Burada bir eksiğimiz var o da Sayın Tatar… Onun da burada olması lazım. İki fikrin de dinlenmesi lazım, demokratik olan da uygun olan da budur” diye konuştu.

"SEÇİMİN ÖNEMİNİ GÖRÜP OYUNUZU KULLANIN"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Boş bir 5 yıl geçirdik. Keşke bir arpa boy alamasaydık ama biz geri gittik. 5 yılda 5 yıl değil, 10 yıl kaybettik gibi hissediyorum ben. Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok, çocuklarımızın hayatından çalacağımız bir 5 yıl daha yok, olamaz. Bu 5 yılı daha aynı şekilde geçirirsek tahribatın geleceği nokta artık geri döndürülemez olur. Boykotçulara çağrımdır; bu seçimin önemini görüp, oylarını kullanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Çocuklarımız için duyduğumuz endişeler birleştiriyor bizi. Bu çok güçlü bir tutkal. Kendisini bu topraklara ait hisseden ve çocuğunun gailesini çeken herkes benim için eşittir" dedi.

"AKINCI VE TALAT'IN VERMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ VERECEK DEĞİLİM"

Erhürman, Ersin Tatar'ın açıklamalarına işaret ederek, şu yanıtı verdi:

"Akıncı ve Talat'ın vermediği hiçbir şeyi verecek değilim. Ben merak ediyorum sen ne vereceksiniz? Çünkü çözüm arıyorsun da federasyondan memnun olmayanlara iki devletli çözüm sunuyorsun. Bir zamanlar yüzde 25'lerden bahsedenleri duyduk."

"MÜZAKEREYE GELMEK İÇİN İNANDIRILMAYA İHTİYACIM VAR"

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, "Müzakereye gelmek için inandırılmaya ihtiyacım var" dedi, BM'nin 'sözünün, söz' olup olmadığının görüleceğini kaydetti.