Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Memur-Sen, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdiminde bulunuldu.