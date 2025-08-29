Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklanan Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Derviş Eroğlu’nu geçen haftalarda hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Erhürman, bu kez de evinde görüşme gerçekleştirdi.

Buluşmada, yeni döneme dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş isimlerin deneyimlerinin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya devam edeceğini belirtti.

Erhürman, geçen haftalarda İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de ofislerinde bir araya gelmişti.