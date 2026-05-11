Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Engelliler Spor Federasyonu başkanı ve beraberindeki Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Özel Gereksinimli Bireyler Danışmanı Dr. Günay Kibrit’in yer aldığı kabulde, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi ikincilik kupası, Cumhurbaşkanı Erhürman’a takdim edildi.