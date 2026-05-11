Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yeşilırmak Çilek Festivali ve Beylerbeyi (Bellapais) Köy Meydanı’nda düzenlenen 21. Kıbrıs İpek Koza Festivali’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, İncirli her iki festivalin açılış töreninde konuşma yaptı. İncirli, konuşmalarında kültür, kimlik ve köy yaşamının korunmasının önemine değinerek, her bölgenin kendine özgü özellikleri bulunduğunu ifade etti.

İncirli, köy kültürünün çok kıymetli olduğunu, festivaller sayesinde Kıbrıs Türk kültürünün en güzel hallerini yaşadığını ve gelecek nesillere taşındığını kaydetti. İncirli, dayanışmanın güçlenmesi, köy kültürünün unutulmaması ve yaşatılması açısından festivallerin önemine işaret etti.

İncirli, stantları ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet etti.