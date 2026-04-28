Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, SİM TV’de katıldığı programda hem iç gündeme hem de dış politikaya ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya ve basın kuruluşlarına yönelik erişim kısıtlamalarına değinen Erhürman, Facebook Türkiye temsilcileriyle temas kurduklarını, platformun telif şikayetleri nedeniyle otomatik durdurma uygulayabildiğini ve itirazlar sonrası içeriklerin yeniden açıldığını aktardı. Sürecin yönetiminde kendilerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun da devrede olduğunu belirten Erhürman, asıl sorunun kaynağının hâlâ netleştirilemediğini vurguladı.

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili soruları da yanıtlayan Erhürman, konuyu yetkili tüm muhataplarla gündeme getirdiğini ancak diplomatik teamüller gereği karşılıklı görüşmelerin detaylarını paylaşamayacağını ifade etti. Söz konusu meselenin doğrudan Cumhurbaşkanlığı yetkisinde olmadığını dile getiren Erhürman, buna rağmen süreci bir sorumluluk olarak takip ettiğini ve ilgili kurumlarla temasını sürdürdüğünü kaydetti.

Ülke içindeki kurumsal işleyişe de değinen Erhürman, devlet yapısında ciddi bir yıpranma yaşandığını savunarak, kurumlar arası diyaloğun yeniden tesis edilmesi için çaba gösterdiğini söyledi. Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüşme geleneğinin yeniden başlatıldığını ifade eden Erhürman, dolaylı iletişim kanallarıyla da çözüm üretilebileceğine işaret etti. Toplumun genel durumuna ilişkin değerlendirmesinde ise memnuniyetsizliğin yaygın olduğunu belirterek, mevcut yapının yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Erhürman, sürecin Birleşmiş Milletler öncülüğünde ilerlediğini ve Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından başlatılan girişimlerin ardından yaz aylarında yeni bir hareketlilik beklendiğini söyledi. Haziran sonunda diplomatik temasların artabileceğini, temmuz ayında ise Lefkoşa’da çözülebilecek başlıklarda somut adımlar atılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Geçiş kapıları konusuna da değinen Erhürman, uzun süredir üzerinde çalışılan dört kapıyla ilgili ilerleme sağlanmaya çalışıldığını belirterek, bu süreç devam ederken yeni öneriler gündeme getirmenin süreci zora sokabileceğini söyledi. Araçlı geçişe imkan tanıyacak bir kapının gerekliliğine dikkat çeken Erhürman, mevcut çalışmaların sonuçlandırılmasının öncelikli olması gerektiğini sözlerine ekledi.