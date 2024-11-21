3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu eski UBP Genel Sekreteri Salih Miroğlu ile eski CTP ve BKP Genel Başkanı Özker Özgür’ü 19’uncu ölüm yıldönümlerinde rahmet ve özlemle andı.

Derviş Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“UBP eski Genel Sekreteri rahmetlik Salih Miroğlu benim gerek insan gerekse politikacı ve Bakan olarak takdir ettiğim, birlikte çalışmaktan mutlu olduğum bir kardeşim idi. 1990 yılı seçimleri için partimize ve ülkemize katkı sağlayacak aday arayışındayken birden aklıma Girne’nin başarılı, sevilen doktoru Salih Miroğlu’nun adı geldi. Buluştuk, konuştuk ve aday oldu. Kendisine Bakanlık görevi verdim, Parti Genel Sekreteri seçilmesine destek sağladım, Genel Başkan olmaya talip olduğu zaman da geri çekilerek, başarılı olacağına, partiliyi bütünüyle kucaklayacağına güvenmem nedeniyle kendisi ile birlikte seçilmesi için çalışmalara başladım.

Neden? Çünkü Salih Miroğlu aramıza sonradan katılmasına rağmen UBP’nin görüşlerini içine sindirmiş, aldığı görevleri başarı ile yapan, partisini, ülkesini, Devleti’ni seven, küçüğüne, büyüğüne nasıl konuşacağını iyi bilen, vefalı, kadirşinas bir arkadaşımız idi.

Partimize, ülkemize çok önemli hizmetler vereceği bir dönemde, çok erken bir yaşta kendisini kaybettik. O günü, o geceki toplantıda yaptığı çok güzel konuşmayı ve yaşama veda edişini gayet iyi hatırlıyorum. Muhalefette olmamıza rağmen, birlik olacak ve iktidara geleceğiz, yapılacak yerel seçimleri biz kazanacağız diyor, Devletimize sahip çıkmanın öneminin altını çiziyordu. Vefatı sırasında ise ağzından ‘ UBP yaşayacak’ sözleri dökülüyordu.

UBP’lilere düşen görev vefalı olmak, partideki birlik beraberliğin sağlanması, ülkeye hizmet için kendisine ihtiyaç duyulduğunun bilinci ile sağlık sorunlarını bizlerden saklayarak UBP Genel Başkanlığına aday olma fedakarlığını gösteren Salih Miroğlu’nu unutmamak , onun parti ve ülke sevgisini rehber edinmektir.

Unutulmasın ki UBP bu halkın en büyük gücü, Devletimizin kurucu partisi, egemenlik ve özgürlüğümüzün yılmaz savunucusu, KKTC halkının refahını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarma şiarı olan bir partidir.

Bu duygu ve düşüncelerle 7’sinden 70’ine Ulusal Birlik Partililerin sevgisini kazanmış olan eski Genel Sekreterimiz sevgili Salih Miroğlu’nu ölümünün 19’uncu yılında rahmet ve özlemle anıyoruz.

CTP ve Birleşik Kıbrıs Partisi eski Genel Başkanı Rahmetli Özker Özgür hoca ile de Meclis’te yakın çalışma imkanı buldum.

Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da bir birimize karşı hep saygılı davrandık, gereksiz gerginlikler yaratmaktan bir bizimizi düşmanlaştırmaktan uzak durduk.

Onun da ülkemize, siyasi yaşamımıza ciddi, unutulmaz katkıları olmuştur. Kendisini rahmetle anıyorum.”