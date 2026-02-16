Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, dijital yayıncılık alanındaki öncü çalışmaları, uluslararası vizyonu ve medya sektörüne kazandırdığı yenilikçi yaklaşımlar dolayısıyla *“Küresel Vizyon ve Medya Liderliği Onur Ödülü”*ne layık görüldü.

Ödül, MC Kadirhan Prodüksiyon organizasyonuyla 15 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Kültür, Sanat ve Eğitim Gecesi” kapsamında takdim edildi.

Uluslararası Piyano Sanatçısı Zafer Özaslan’ın resitali eşliğinde gerçekleşen gecede; siyaset, iş dünyası, medya ve sanat camiasından seçkin davetliler bir araya geldi. Organizasyon, kültür ve eğitime katkı sunan isimleri onurlandırırken, sanatın birleştirici gücünü toplumsal dayanışma ile buluşturmayı amaçladı.

Ertan Birinci’nin özellikle dijital yayıncılıkta ortaya koyduğu vizyoner projeler, medya sektöründeki liderliği ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanıtımına sağladığı katkılar gecede takdirle vurgulandı.

Törende yapılan açıklamada, Birinci’nin küresel bakış açısıyla medya alanında ortaya koyduğu sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmaların, sektöre yön veren nitelikte olduğu ifade edildi.

Ertan Birinci ise aldığı ödülün, ekip ruhu ve inançla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, medya ve kültür alanındaki projelere aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.Birinci ayrıca sevgililer gününü kutladı ve sevgi ile yapılan her işin başarılı olduğunun altını çizdi