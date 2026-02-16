Bağımsızlık Yolu (BY) Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, EKTAM işçilerinin durumu konusunda hükümetin atabileceği adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, hükümetin EKTAM işçileri için ilk günden itibaren pek çok şey yapabileceğini ve hala da yapabilecek durumda olduğunu belirtti.

İşverenin 9 Şubat’ta Çalışma Bakanlığı’na bir yazı vererek işçileri 6 Mart’ta işten durduracağını bildirdiğini anımsatan Rahvancıoğlu, Çalışma Bakanı’nın aynı gün yazıyla ilgili “inceleyeceğiz” dediğini ancak sonrasında bu incelemenin sonucuna dair kamuoyuna hiçbir şey söylenmediğini ileri sürerek eleştirilerde bulundu.

Hem Bakan'ın hem patronun hem de çeşitli hükümet yetkililerinin patronun sendikayı istemediğini ve işçilerin sendikadan vazgeçmeleri koşuluyla işe dönebileceklerini dile getirdiklerini belirten Rahvancıoğlu, Toplu Sözleşme Grev ve Referandum Yasası’nın 18’inci maddesinin ikinci fıkrasına dikkat çekti.

Çalışma Bakanlığı’nın pazartesiden bu yana patronu iki kez toplu sözleşme masasına davet ettiğini ancak patronun her iki davete de icabet etmediğini belirten Rahvancıoğlu, hükümetin ve Bakanlığın, yasaları dikkate almadığını savunduğu patron hakkında; teşvik, muafiyet, vergi, yatırım, gümrük ve bankacılıkla ilgili işlemleri dondurma, inceleme veya geri alma yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu EKTAM işçilerinin 6 Mart’ta işten durdurulmaları halinde bunun hükümet tarafından yapılmış olacağını ileri sürdü.