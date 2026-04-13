Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ta paskalya kutlamaları çerçevesinde Türkiye ve KKTC bayrakların yakılmasına tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, “EOKA zihniyetinin hakim olduğu Rum yönetiminde Paskalya kutlamaları çerçevesinde Türk ve KKTC bayraklarının, ayrıca Türkiye Milli Savunma eski Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın resminin yakıldığı basına yansımıştır. Bu faşist eylemi şiddetle kınıyorum. Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türküne karşı katliamlar yapan terör örgütü EOKA’nın başlattığı silahlı eylemlerin yıldönümünde Kıbrıs’ta çözümü Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan çekilmesine bağlayan Rum lider, bu sefer de Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamada Kıbrıs’ta sözde işgalle mücadeleden bahsetmektedir. Bu çarpık zihniyet tolerans sınırlarını aşan eylemlere cesaret vermektedir. Türklere karşı kin ve nefret besleyen bu güruh belli ki tarihten hiç ders almamıştır.

Bu tür hadsizliklere asla müsamaha gösterilmeyecek, kutsal değerlere yönelik hiçbir saldırı karşılıksız kalmayacaktır.

Türk bayrağına uzanan her hadsiz el, milletin ortak iradesine çarpacaktır. Kıbrıs Türkü, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutsalını korumakta kararlıdır ve buna muktedirdir.”