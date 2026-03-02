Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan KKTC vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi için savaşın sona erip hava sahasının açılmasını beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, konsolosluk acil durum hattının 7/24 hizmet verdiğini vurgulayarak, “Tüm vatandaşlarımızın yerini biliyoruz. Otel isimleri de var. Dolayısıyla beklemekten başka yapacak bir şey yok. Hava sahaları kapalı, uçak seferleri yok. Tahliye şu anda mümkün değil.” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, devam eden savaşın KKTC’ye yansımalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, bölgede çok üzücü olaylar yaşandığını, Kıbrıs Türk halkının paniklemesini gerektirecek bir durumun ise söz konusu olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu şöyle konuştu:

“KKTC herhangi bir ülkenin askeri hedefi durumunda bir ülke değil. Kıbrıs Türk halkının paniklemesine gerek yok. Aynı şeyi Güney Kıbrıs için söylemek mümkün değil…Güney Kıbrıs hedef olabilir. Üsler egemen İngiliz üsleridir. Yani egemenliğin ne kadar önemli bir özellik olduğunu bir kere daha vurgulamam gerekir. Üs bölgeleri İngiliz toprağıydı. Dolayısıyla Güney Kıbrıs hükümeti üsler olsun veya olmasın yanlış saldırgan hakimiyetçi ve şımarık politikaları sayesinde Güney Kıbrıs’ı askeri üs haline getirdi.”

-Lakadamyalı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, şu ana kadar İran ve Körfez ülkelerinde bulunan 57 KKTC vatandaşının, KKTC temsilciliklerine başvurduğunu belirtti.

Lakadamyalı, KKTC vatandaşlarının 52’sinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 2’sinin Katar, 3’ünün de Lübnan’da bulunduğunu belirterek, bu ülkelerin hava sahalarının açılmasıyla vatandaşların dönüşlerinin planlanacağını kaydetti.

Vatandaşların iş için veya turist olarak bu ülkelerde bulunduğunu ifade eden Lakadamyalı, İran ve Körfez ülkelerinde ikamet eden KKTC vatandaşları da bulunduğunu, ancak öncelikli çalışmaların turistler ve iş için gidenler için yapıldığını söyledi.

Mustafa Lakadamyalı, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşların durumu hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, 57 KKTC vatandaşının bulundukları bölgelerde güvende olduklarını belirtti. Lakadamyalı, KKTC vatandaşlarının, bulundukları bölgelerde KKTC temsilcileriyle temas halinde olduğunu da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıların 3-4 hafta devam edeceğine yönelik söylemleri olduğunu ifade eden Lakadamyalı, yabancıların ülkelerine dönebilmesine imkan tanımak amacıyla saldırıların askıya alınmasını beklemekten başka bir çareleri olmadığını kaydetti. Lakadamyalı, “Şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

- "Vatandaşlarımız güvenli bölgelerde kalsınlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar"

Lakadamyalı, vatandaşların dönüşünün ilk fırsatta sağlanacağını vurgulayarak, vatandaşların güvenli bölgelerde kalması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönündeki çağrısını yineledi. Lakadamyalı, bu aşamada vatandaşların yerel yetkililerin açıklamalarını takip etmesinin önemine işaret etti.

Lakadamyalı, ihtiyaç halinde temsilciliklerin vatandaşlara yardımcı olamaya hazır olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerel makamların işletmeleri kapattığını, bu sebeple buradaki temsilciliğin online veya telefonla hizmet verdiğini söyleyen Lakadamyalı, diğer bölgelerdeki temsilciliklerin görevlerinin başında olduğunu, vatandaşların çağrı merkezlerine veya bölgedeki temsilciliklere başvurabileceğini sözlerine ekledi.