Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman İran’a yönelik operasyonların etkisiyle yaşanan olumsuz gelişmelerin bölgenin tamamı ve özellikle Ağrotur üssüne yapılan saldırıyla ada için endişe kaynağı olduğunu kaydetti; diplomasi ve diyalog mekanizmaları devreye sokularak, saldırıların ve ölümlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İran’ın, Ağrotur hava üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini belirten Erhürman, saldırıda can kaybı yaşanmadığını, küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.

-“Olumsuz gelişmeler bölgenin tamamı için olduğu gibi ada için de endişe kaynağıdır”

Erhürman konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık Başbakanı Starmer’in 1 Mart tarihinde, gece geç saatlerde yaptığı, ABD’nin talebi üzerine üslerini ‘savunma amaçlı’ olarak ve ‘sınırlı’ bir biçimde kullandırma kararına ilişkin açıklamanın ardından, askeri makamlarımızdan aldığımız bilgiye göre, İran, Ağrotur hava üssüne bir insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirmiştir.

Saldırıda can kaybı yaşanmamış, küçük çaplı hasar meydana gelmiştir.

Birleşik Krallık, önlem olarak, Ağrotur'daki gerekli olmayan personelin üs bölgesinde bulundurulmamasına ilişkin bir plan hazırladığını açıklamıştır.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının etkisiyle yaşanan olumsuz gelişmeler bölgenin tamamı için olduğu gibi, özellikle bu son gelişmeyle birlikte, elbette ada için de endişe kaynağıdır.

Olması gereken, bir an önce sağduyunun hakim kılınması ve diplomasi ve diyalog mekanizmaları devreye sokularak saldırıların ve ölümlerin durdurulmasıdır.”