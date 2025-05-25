21. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olan "Esaretin Bedeli" dün akşam Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Girne’de sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “21. Kıbrıs Tiyatro Festivali” devam ediyor.

Oyun sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen, oyunculara plaket ve çiçek takdim etti.

Festival, 30 Haziran’a kadar Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da farklı oyunlarla seyirciyle buluşmaya devam edecek.

-Bilet satış

Festival kapsamında sahnelenecek oyunları izlemek isteyen tiyatroseverler, biletlerini www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com adreslerinden veya Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.

-Sponsorlar

Festivale, İktisat Bankası altın sponsor olarak katkı sağlarken; Birinci Global Medya, Nesdersan.com, Pro Temizlik, Siba LTD. ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi gümüş sponsorlar arasında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi salon sponsoru, Pasha Group ve Oscar Group ise festivalin konaklama sponsorluğunu üstlendi.