Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mustafa Zorlu’nun cenaze törenine katıldı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mustafa Zorlu’nun cenaze törenine katıldı

Polis, Karpaz’da yaşanan eşek katliamı ile ilgili 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
”2025 yılı Şubat ayı içerisinde Dipkarpaz’da, köyün kuzeyinde bulunan çöplük mevkiindeki makilik alanda, meçhul şahıs/lar tarafından  av tüfeği ile  toplam 16 yaban eşeğinin vurularak öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişenklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.(E-27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (E-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”