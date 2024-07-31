Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Hasan Birinci başkanlığında bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile Çatalköy-Esentepe Belediye başkanı Ceyhun Kırok'u ziyaret etti. Ziyarette özellikle Teknecik Elektrik Santralı'nın çevreye saçtığı dumanın olumsuz etkilerini ve bölgenin çevre konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İçinde bulunduğumuz dönemde çevre ve doğa için neler yapılabileceği hakkında fikirler ortaya sunuldu.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok,derneğe her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını, dernek ile birlikte çalışarak bölgenin doğasını, çevresini ve diğer canlıların daha iyi bir yaşam sürmesi için her türlü iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Dernek başkanı Hasan Birinci ise belediyenin vereceği destekten dolayı çok memnun olduklarını özelde beldemiz genelde ise ülkemizin doğası, çevresi ve sokak hayvanları için daha yaşanılabilir bir çevre yaratmak için çalışacaklarını vurguladı.

Editör: Burhan CANBAZ