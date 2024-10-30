İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiğini” aktardı.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.