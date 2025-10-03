Galatasaraylı eski futbolcu Yusuf Altıntaş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık binasında yer alan görüşmede, KKTC’nin ulaştırma ve altyapı projeleri, gelecekteki yatırım fırsatları, sporun ve sporcunun toplum üzerindeki rolü, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ele alındı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Yusuf Altıntaş’ı KKTC’de görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Arıklı, “Ülkemizin yatırımlara açık yapısını tanıtmak ve sporumuzla kültürümüzü buluşturmak açısından bu ziyaretlerin önemi büyüktür” dedi.

-Altıntaş

Yusuf Altıntaş da, Kuzey Kıbrıs’ın, gelişen altyapısı ve güvenilir yatırım ortamıyla gelecek vaat ettiğini dile getirerek, “Sayın Bakanımızın vizyoner yaklaşımı, yatırımcılar açısından büyük bir güven unsuru. Bu topraklarda bulunmaktan ve böylesi değerli görüşmeler yapmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.