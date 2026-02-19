Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te sıkıyönetim kararı alan, 65 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Yoon'u "ayaklanmaya önderlik etmek" ve "makamını kötüye kullanmaktan" suçlu bulundu.

Savcılar, Yoon'un "pişmanlık duymadığını" savunarak idam cezası talep etmişti.

Sıkıyönetim girişimi sadece birkaç saat sürmüştü ancak ülkeyi siyasi kargaşaya sürükledi.

Yoon sıkıyönetimin ardından parlamento tarafından görevden alındı ve tutuklandı.

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da isyan çıkarmaktan hüküm giydi ve 30 yıl hapis cezası aldı.

Eski polis müdürü Cho Ji-ho 12 yıl, eski Seul polisi müdürü Kim Bong-sik 10 yıl hapse çarptırıldı.

Güney Kore'de 1996'da, eski askeri diktatör Chun Doo-hwan, 1979'da askeri darbeyle iktidarı ele geçirdiği için ölüm cezasına çarptırılmıştı ancak cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrilmişti.