Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) "Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Yasa Tasarısı"nın, vergi affı niteliği taşıdığından geri çekilmesini istedi.

ESPA, “kara para” iddialarını doğrular niteliğinde olduğuna eleştirisinde bulunduğu yasal düzenlemenin “ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı” sağlamayacağını savundu.

Merkez, konuyla ilgili açıklamasında, yurt dışında bulunan itibari paralarının KKTC ekonomisine kazandırılması gerekçesiyle hazırlanan düzenlemenin “vergi affı niteliği” taşıdığını kaydederek, “Bu tür aflar, toplumsal adalet duygusunu derinden zedeleyerek iktidara yakın olanlar için ayrıcalıklı bir düzen olduğu algısı yaratmaktadır” denildi.

ESPA’nın ilkesel olarak her türlü “iltimasa, ayrımcılığa ve affa” karşı olduğu belirtilen açıklamada, bu tür uygulamaların başka af beklentilerine yol açarak, yasal yükümlülükleri yerine getirmemeyi özendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tasarı, hükümetin kara parayla mücadele konusundaki ciddiyetini sorgulatmakta ve kamuoyu desteğini zayıflatmaktadır. ESPA, kurallara uyan ve vergisini zamanında ödeyen vatandaşları cezalandıran bu ve benzeri düzenlemelere karşıdır. Hükümeti, bir an önce bu yanlıştan dönmeye ve itibarımızı zedeleyen adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.