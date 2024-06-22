EURO 2024’te Fransa, Hollanda karşısında sahaya çıktı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Fransa ile Hollanda, EURO 2024'te karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi.
Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile mücadele edecek.
EURO 2024'ÜN 21. MAÇINDA İLK
Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.
Editör: Burhan CANBAZ