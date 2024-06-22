EURO 2024’te Fransa, Hollanda karşısında sahaya çıktı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Fransa ile Hollanda, EURO 2024'te karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi.

Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile mücadele edecek.

EURO 2024'ÜN 21. MAÇINDA İLK

Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.