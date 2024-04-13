İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde protesto edildi.

Malmö'de, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, kentte yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini talep etti.

Protestocular, Eurovision logosunun üzerinde İsrail'in boykot edilmesi çağrısında bulunan bir pankart taşıdı.

Bir başka pankartta da kan görünümlü kırmızı lekeler ve İsrail bayrağı bulunan bir mikrofonun akordunu kesen makas yer aldı.

- Avrupa'da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları

Avrupa'dan birçok ülke, İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılar yapmıştı.

İzlanda'da müzisyenler derneği Aralık 2023'te ulusal yayın kuruluşu RUV'nin 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.

İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'den "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti. FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak, İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.