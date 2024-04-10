Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Mali Sekreteri Evrim Hınçal'ın bu sabah gittiği İstanbul'da N82 kodu gerekçe gösterilerek ülkeye alınmadığını açıkladı, Türkiye'deki tüm yetkili makamlarla hem bizzat hem de TDP olarak görüşme yapacaklarını ve bu haksız uygulamanın son bulması için gerekli her adımı alacaklarını belirtti.

Çeler: Bu kısıtlama iki halk arasındaki değerlere de zarar veriyor

Yazılı açıklama yapan Çeler, Hınçal'ın bugün sabah uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğini ancak ülkeye girişine "N82" kodu gerekçe gösterilerek engel olunduğunu ve Hınçal'ın akşam saatlerinde sınır dışı edilerek adaya geri gönderildiğini açıkladı.

Çeler, "Bu konu uzun zamandır hepimizin gündeminde. Gerek tatil gerek iş gerekse sağlık sorunlarıyla ilgili tedavileri nedeniyle Türkiye'ye gitmek isteyen birçok Kıbrıslıtürk yurttaş, havalimanlarından geri gönderiliyor. Gerekçe ise "N82" koduyla açıklanan "güvenlik" önlemi. Konuyla ilgili başka hiçbir detay paylaşılmıyor, bilinmiyor, açıklanmıyor" hatırlatmasında bulundu.

"TDP olarak birebir görüşmeler başlatacağız"

Konuyla ilgili yaşanan mağduriyetler sonrası hükümet edenlerin hiçbir adım atmadığını, olan biteni izlediğini ve yaratılan mağduriyetlerin de her geçen gün büyüdüğünü anımsatan Çeler, üst düzey siyasi bir girişim yapılmadığını ve sadece bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin "listesi" olduğu söylenen girişi yasaklı kişilerin açıklanması için eylemler yaptığını söyledi.

Çeler, "Yapılan tüm girişimler elbette cevapsız kaldı ve Kıbrıslıtürk yurttaşlar TC sınır kapılarından geri çevrilmeye devam etti. Bu son yaşanan olay itibariyle, birebir ve parti nezdinde bir adım atmak bizim için artık kaçınılmazdır. TDP olarak da Zeki Çeler olarak bizzat ben de Türkiye'deki yetkili bürokratlar ve siyasilerle görüşmeler gerçekleştirecek ve bu konunun bir kez daha unutulmasına izin vermeyeceğimizi buradan bildirmek isterim. Kendine hükümet diyenlerin yurttaşa yaşatılan bu ikircikli tavır ve eziyete son vermek yerine izleyici pozisyonda olmasının hatta bazı kişilerin TC'ye alınmamasına karşı ellerini avuşturmasının hesabını da yurttaş adına yine biz soracağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.