(Kıbrıs Postası)

Süperstar Ajda Pekkan’ın konseri öncesinde Grand Sapphire Resort Otel’de özel hazırlıklar yapıldı. Kıbrıslı Türk Ressam Çağrı Ergin, Pekkan'ın konaklayacağı odaya, lobisine ve balo salonuna özel tablolar hazırladı.

Kıbrıslı Türk Ressam Çağrı Ergin, ünlü sanatçı Süperstar Ajda Pekkan için özel tablolar hazırladı.

Pekkan'ın bayramın birinci gününde Grand Sapphire Resort Otel'de gerçekleştireceği sahne performansı öncesinde, oteldeki atmosferi daha da renklendirecek olan bu tablolar, sanatseverlerle ve Ajda Pekkan’la buluştu.

Ergin'in yaptığı tablolar, Süperstar Ajda Pekkan'ın konaklayacağı odaya, lobisine ve balo salonuna özel olarak yerleştirildi.

Bu özel detaylar, etkinliğe katılacak olanların görsel bir şölen yaşamasını sağlayacak…

Ergin'in tablolarıyla Grand Sapphire Resort Otel'e katacağı sanatsal dokunuşlar, etkinliğin unutulmaz bir deneyim olmasında da etkili olacak.

Yaptığı çalışmalarla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ergin, “Bu otelin hikayesini size anlatamam ama resmedebilirim, öyle emek var ki... Burası bizim çocuğumuz” dedi.

Otel sahiplerinden çalışan ekibe kadar herkese teşekkür eden Ergin, “Benim gibi arıza bir ressamla bu projeyi paylaştığınız için size ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“AŞKLA YAPILAN HER İŞ HARİKA SONUÇ ALIR”

Ergin, aşkla yapılan her işin harika sonuçlar alacağının da altını çizerek, aşkla yapılan her işin harika sonuç alacağına değindi.

“Bedeniniz için değil ruhunuz için yaşayın” diyen Ergin, bu projeye Northerland ve ekibin ruhlarını verdiklerini de söyleyerek, gelen konukların mutlaka bu ruhu hissedeceğini söyledi.

Ergin son olarak, “Beni hep hatırlayın olur mu?” dedi.