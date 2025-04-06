Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, ortaokul ve lise düzeyindeki disiplin kurallarına ilişkin tüzük değişikliği konusunda bir karar üreteceğini savunarak, “Bakanlar Kurulu, bilimin, laikliğin, Atatürk ilkelerinin, anayasal düzeni korumanın yanında olmalıdır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem yazılı açıklamasında, sendikanın Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını basından öğrendiğini belirtti ve şunları ifade etti:

“Bakanlara toplantı öncesi bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz; 18 yaşına kadar her birey Anayasamıza göre çocuktur. Kız çocuklarımız üzerinden sıkıntı yaratıp, çocuklarımıza baskı, istismar imkanı tanıyacak kararlar toplumsal kimliğimiz, laik yapımıza büyük bir gedik açmak demektir, kabul edilebilir değildir, kesinlikle olmayacaktır. Bakanlar Kurulu bilimin, laikliğin, Atatürk ilkelerinin, anayasal düzeni korumanın yanında olmalıdır.”

Eylem yaşandığını savunduğu dayatmaya boyun eğmenin halkı çatışmaya itmek anlamına geldiği ve asla kabul edilebilir olmadığı görüşünü de ifade ederek “Tüm bakan ve milletvekillerine Meclis’te ettikleri yemini bir kez daha hatırlatır namus ve şerefleri üzerine ettikleri yeminlerinin gereğini yapmalarını talep ederiz” dedi.

Selma Eylem açıklamasında, KKTC milletvekili yemin metnine de yer verdi.