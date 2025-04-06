Arapköy’de “Müstaş” isimli mermer üretim atölyesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangının, muhtemelen elektrik tesisatında oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirtildi.

Yangınla ilgili yeniden açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, polis itfaiye ekipleri ile Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin müdahalesiyle söndürülen yangının yan taraftaki alüminyum atölyesine de sirayet ederek zarara yol açtığını bildirdi.

Açıklamada, saat 12.00 sıralarında Arapköy'de faaliyet gösteren "Müstaş" isimli mermer üretim atölyesinin ofis bölümünde, muhtemelen elektrik tesisatında oluşan kısa devre neticesinde yangın çıktığı kaydedildi. Yangına polis itfaiye ekipleri ile Çatalköy - Esentepe Belediyesi’ne ait su tankeri ile müdahale edilerek kontrol altına alınıp söndürüldüğü belirtildi.

Yangının, atölyenin yanındaki alüminyum doğrama atölyesine de sirayet ederek, iş aletleri, ofis ve diğer malzemelerin yanmasına yol açtığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.