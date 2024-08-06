Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de Çatalköy’de öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklar V.S., M.Ç. ve Ö.T. aleyhlerine getirilen tüm davalardan suçlu bulundu. Mahkeme ceza takdirini yarın 11.30’a bıraktı.

Oturum Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yapıldı. Sanıklar, aralarında "taamüden adam öldürme", "adam öldürme" ve "ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma" suçlarının da buluynduğu 17 davanın tümünde suçlu bulundu.