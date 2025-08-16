Fas Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki açlık ve soykırım saldırılarına son verilmesi ve başta Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka olmak üzere bölgede öldürülen gazetecilerin hedef alınmasını kınamak amacıyla ülke genelinde 58 şehirde 105 protesto ve yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Taza, Ucda, El-Cedide, Kazablanka ve Agadir dahil 58 şehrinde 105 protesto ve yürüyüş yapıldığı belirtildi.

Protestolarda, "Öldürmeye, açlığa ve gazetecilerin öldürülmesine hayır" sloganlarının atıldığı aktarılan açıklamada, katılımcıların Gazze Şeridi’ne yönelik sistematik soykırım savaşı, açlık ve abluka politikaları, Batı Şeria’daki katliamlar, Yahudi yerleşim birimlerinin tehlikeli şekilde genişletilmesi ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tekrar eden saldırıları kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, göstericilerin ayrıca Gazze’de görev yapan gazetecilerin "gerçeğin sesini susturmak ve Siyonist rejimin (İsrail) işlediği suçları örtbas etmek amacıyla" hedef alınmasını protesto ettikleri kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusunda kaldıkları çadırı bombalayarak Şerif ve Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteciyi öldürmüştü.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümet Medya Ofisine göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucu öldürülen gazeteci sayısı 238’e yükselmişti.

İsrail, ABD’nin desteğiyle, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları uyguluyor.

Uluslararası Adalet Divanının durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını dikkate almayan İsrail’in saldırıları, şimdiye kadar 61 bin 827 Filistinlinin ölümüne, 155 bin 275 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık ise 107’si çocuk olmak üzere 240 can aldı.