Fas’ta 6 gündür süren ve 85 hektar alana zarar veren orman yangını söndürüldü.

Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, AA'ya yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarların etkisiyle ülkenin kuzeyindeki Huvvara Ormanı’nda hızla yayılan yangın sonucu 85 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangında can kaybı yaşanmadığını belirten Azzavi, ağaçların ve otlakların büyük kısmının yok olduğunu belirtti.

Azzavi, yangının söndürülmesine rağmen yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçleri, 6 gündür yangına müdahale ediyordu.

Fas'ın Tanca kentine bağlı Huvvara ormanlarında 26 Mayıs'ta yangınlar çıkmıştı.

Fas, 16 Mayıs’ta, 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

Fas’ta geçen yıl yaşanan yangınlarda da 874 hektarlık alan zarar görmüştü.