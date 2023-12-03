Fas'ta düzenlenen 20. Marakeş Uluslararası Film Festivalinde, Filistinli yönetmen Lina Süveylim'in "Bay Bay Taberiye" filmi, jüri ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Film Festivali İdaresinden yapılan açıklamada, 24 Kasım - 2 Aralık tarihleri ​​arasında düzenlenen festivalin Afrika'nın en önemli film organizasyonlarından biri olduğu belirtildi.

Filistinli Lina Süveylim'in "Bay Bay Taberiye" adlı filmi ile Fas'tan Kemal el-Azrak'ın "İsabat" filminin jüri ödülüne layık görüldüğü aktarılan açıklamada, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Türkiye'den Nehir Tuna'nın "Yurt" filmindeki rolüyle Doğa Karakaş, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Bosna'dan "Excursion" filmindeki rolüyle Asja Zara'nın aldığı kaydedildi.

İsrail saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenlerden dolayı, Gazze ile dayanışma için festivalde geleneksel düzenlenen bazı törenlerin iptal edildiği aktarıldı.