Fas'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kentlerin ulaşım altyapısında hasar meydana geldiği bildirildi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede kar yağışı, soğuk hava dalgası ve şiddetli rüzgarlara karşı uyarılarını yeniledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününe kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.

Yerel basındaki habere göre, yetkililer olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak ve yeni can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yolları temizleme ve risk altındaki binaları tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

- Can kayıpları ve hasar

Yerel basında yer alan haberlerde, kurtarma ekiplerinin kuzeydeki Tarudant vilayetinin Evlat Berhil bölgesindeki Seyyidi Vaaziz Vadisi'nde ani sel baskınına kapılan bir baba ile kızının cansız bedenlerine ulaştığı bildirildi.

Haberde, baba ve kızının motosikletle seyahat ettikleri sırada vadideki suların aniden taşması sonucu sele kapıldıkları belirtilerek, şiddetli yağışların bazı yolların kapanmasına, çeşitli kentlerde ulaşım altyapısında hasara yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, başkent Rabat'ta yıkılma riski bulunan iki evin tedbir amaçlı tahliye edildiği ifade edildi.

- Meteoroloji uyarıları yenilendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İfran, Bulman, Henifra, El-Havz, Tarudant, Ezilal ve Beni Mellal vilayetlerinde, 1200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 15 ila 25 santimetre kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Tingir, Varzazat ve Midelt (güneydoğu) ile Taza, Figuig, Taurirt, Gersif, Berkan ve Vucda-Angad (doğu) bölgelerinde ise 900 metre rakımdan itibaren kar yağışı ve saatte 75 ila 85 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarların görülebileceği uyarısı yapıldı.

- Yetkililer sahada

Fas resmi haber ajansı MAP, Seyyidi Binnur bölgesine bağlı Evlat Amran kasabasındaki yetkililerin, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Haberde, Bölgesel Gözetim Komitesinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için önemli lojistik imkanları devreye soktuğu belirtildi.

Çalışmalar kapsamında bazı yolların yeniden ulaşıma açıldığı, bazı köylerde ise kuyulardan su tahliyesi için hidrolik pompaların kullanıldığı kaydedildi.

Fas'ta aralık ayında etkili olan aşırı yağmur ve kar yağışı nedeniyle Safi kentinde meydana gelen sellerde 37 kişi hayatını kaybetmişti.