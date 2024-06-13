Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, böylece ligde 11. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, uzun bir aranın ardından 2006-2007 ve 2007-2008'de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüslemişti.