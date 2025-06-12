Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı çıktı.

Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Tadic ve Dzeko gibi önemli yıldızlarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı.

YOLA DEVAM EDİLECEK

Geleceği merak edilen Jose Mourinho için de son karar ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Mourinho ile yola devam kararı alındı.

Sarı lacivertlilerde 56 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 2.09'luk başarı ortalaması elde etmişti.