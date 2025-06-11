Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Elektrik ve makine mühendislerinin hazırladığı bilirkişi raporunda altı ihmal sıralandı. Diğer yandan soruşturmada gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Olay 6 Haziran akşamı yaşandı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından Zeyrek'in evinde ayrıntılı inceleme yapıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.



Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Şu ana kadar iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Bakan Tunç, 12 kişinin de ifadesinin alındığını kaydetti.

Bakan Tunç, hazırlanan bilirkişi raporunun savcılığa ulaştığını da bildirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ TESPİTLER



Bakan Tunç'un açıklamasına göre, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda şu tespitler yer aldı:



- Havuz pompa motoru arızalı.



- Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanı bulunmuyor.



- Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma oluşmuş.



- Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem tespit edildi.



- Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı.



- Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda değil.



"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"



Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu.

Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi.

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi.

Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.



"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"



Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi.

Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.



Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi.

ZEYREK'İN AVUKATI DA İHMALLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ferdi Zeyrek'in avukatı da bilirkişi raporunun tamamlanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir." ifadelerini kullandı.

Hasgör, yazılı açıklamasında, Zeyrek'in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içinde olduklarını belirtti.

Açıklamasında, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." bilgisini veren Hasgör, şunları kaydetti:

"Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir.

Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma safahatında bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."