Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti.

Uluslararası toplum ve BM'nin "tarihi bir sınavdan" geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti.

Fidan, küresel eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını ve bunların İslam düşmanlığı ile yabancı düşmanlığı için zemin hazırladığına işaret etti.

"BM liderlik göstermiyor"

"BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor." diyen Fidan, bu yapının daha kapsayıcı ve çok taraflı olması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "BM'de ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var." dedi.