Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Riyad'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü.

Borrell de, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fidan ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine iyi bir sohbet gerçekleştirdiğini, işbirliğinin ve ilişkinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgesel sorunların acilen ele alınması ve özellikle Gazze'deki acının sona erdirilmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.