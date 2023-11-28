Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Belçika'da görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya da geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yapılan Fidan-Blinken görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı.