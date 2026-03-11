Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski'nin Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdiği belirtildi.

AVUSTURYLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



İlerleyen saatlerde Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.