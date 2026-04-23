Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu devletin ve milletin yarınlarını emanet edecekleri çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklilikleriyle donanmış, bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin en temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla birlikte, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan nesillere duyulan güvenin en açık göstergesidir.

Devletimizin ve milletimizin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızın; milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklilikleriyle donanmış, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”